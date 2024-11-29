محافظ الفيوم ونقيب الإعلاميين يشهدان افتتاح وفعّاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بدعوة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، شهد النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي في دورته الأولى وفعّالياته.

وقال نقيب الإعلاميين، إن إقامة هذا المهرجان على أرض الفيوم، هو خطوة رائعة لتجميع أكبر عدد من المبدعين من مختلف دول العالم؛ لتقديم إبداعاتهم الفنية والسينمائية من الأفلام القصيرة والطويلة في مجال البيئة.

وأضاف أن الفيوم محافظة لها تاريخ قديم منذ بدء العالم، ويعود لملايين السنين؛ فهي محافظة “أصل تاريخ الكون” بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأوضح الدكتور طارق سعدة، أن إدارة المهرجان استقبلت 150 فيلمًا تقريبًا من مختلف دول العالم للعرض خلال فعّاليات المهرجان، مشيرًا إلى أن الأفلام المختارة 8 أفلام طويلة و27 فيلمًا قصيرًا، منهم 20 فيلمًا للطلبة، بمشاركة من 16 دولة، تمثّل أربع قارات، هي: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، مما يعكس التنوع الثقافي والفني الذي يتميز به المهرجان.

ووجّه الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الشكر إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد التوني على حفاوه وحُسن الاستقبال، وتمنّى التوفيق والنجاح لإدارة المهرجان.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × ضمك بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024