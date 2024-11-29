كشف ملابسات إدعاء شخص بقدرته على تزوير شهادات دراسية

حوادث
بوابة الفجر

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقدرته على تزوير شهادات دراسية والزعم بكونها معتمدة من الجهات الحكومية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وضبطه (عنصر إجرامى، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها " أموال عامة – تزوير – سلاح نارى – إطلاق أعيرة نارية – سلاح أبيض – خيانة أمانة"، ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ).

وتبين قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير وتقليد الأختام والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية وذلك عن طريق قيامه بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج للشهادات الدراسية المزورة.

كما ضبط بحوزته على (3 خاتم شعار الجمهورية " مقلد " منسوب صدوره لجهات حكومية – إكلاشيه مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – بطاقة رقم قومى مزورة – 5 شهادات دراسية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية – 6 هواتف محمولة " بفحصها فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية تزوير شهادات دراسية تقليد الاختام ترويج للشهادات الدراسية

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