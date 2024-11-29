محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 5 طن أعلاف ولحوم وعصائر متنوعة وتحرير 252 محضر في حملة تموينية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية،مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري.

وأوضح “المحافظ” أنه تم ضبط أكثر من 5 طن أعلاف ولحوم ومواد غذائية وعصائر متنوعة مخالفة للاشتراطات،وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 3 طن أعلاف،طن دقيق،288 كيلو لحوم،أكثر من 18 ألف علبة عصير،850 لتر سولار وبنزين،1000 لتر منظفات،30 شيكارة نخالة،وتحرير 252 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة خلال ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز،تجميع بطاقات ومبيعات وهمية،عدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج،وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر،وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

و أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات