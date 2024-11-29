وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو

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تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كثب مع السلطات الإيطالية حادث مصرع الشاب المصري رامي الجمل.

وكان الدكتور  عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجه القنصلية العامة المصرية بميلانو فور العلم بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الإنتهاء من التحقيقات.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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