المركز الدولى للزراعة يحصل على الأيزو في مجال التدريب والخدمات التدريبية

في إطار مبادرة تعزيز وتطوير القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للموفدين من مختلف الدول الافريقية ودول اسيا وامريكا اللاتينية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وبرعاية كريمة من وزير الزراعة علاء الدين فاروق ودعمه اللامحدود ورؤية الوزارة في التطوير والتحديث وبناء القدرات وتنمية المهارات ورفع الكفاءة للموفدين من مختلف الدول.

حصل المركز الدولى للزراعة على شهادة الجودة الأيزو 9001 فى مجال التدريب والخدمات التدريبية، حيث إن المركز يقوم باعداد وتدريب الكوادر الافريقية وغيرها من الدول المختلفة سواء حضوريا أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتدريبيهم على أحدث طرق التدريب المتطورة على رأس الموقع ورعاية الموفدين خلال الدورة وحتى عودتهم سالمين إلى بلادهم ثم استمرار التواصل معهم بعد العودة ومساعدتهم.

ومن جانبه اكد الدكتور سعد موسي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بأن ذلك يعد خطوة قوية في مسيرة المركز نحو تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة واستكمال مسيرة النجاح لوزارة الزراعة بقطاعاتها المختلفة.



وآكد موسي أن الحصول على شهادة الجودة الأيزو 9001 يأتي في إطار تعزيز الالتزام بأعلى معايير الجودة في كافة خدمات المركز الدولى للزراعة. وأضاف أن هذه الشهادة تتوج جهودًا كبيرة في تطوير الكفاءات المؤسسية وتحسين مستوى التدريب وخدماته وكذلك تقييم العملية التدريبية داخل المركز الدولى للزراعة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات التى يقدمها المركز للموفدين من مختلف الدول الافريقية.



"موسى" أكد على استمرار الجهود لتعظيم دور مصر الريادى فى القارة الأفريقية لتحقيق الآمن الغذائى والتنمية المستدامة فى القارة وهو ما يؤكد عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات.

ومن جانبها اشارت المهندسة سهير الحفني مدير عام المركز الدولي للزراعة أن المركز الدولى للزراعة له شراكات تدريبية مع العديد من الجهات المصرية والعالمية مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية – وزارة الخارجية، والوكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من أجل المساعدة فى تنفيذ الدورات التدريبية واستقدام الموفدين من الدول الافريقية وتعظيم دور المركز لتنمية مهارات وبناء قدرات ورفع كفاءات الموفدين بالمجال الزراعى فى القارة الأفريقية.

واشارت:الحنفى" بأن هذه الخطوة الهامة تعزز من قدرات المركز الدولى لتبنى وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في التدريب لتحقيق التنمية المستدامة فى المجال الزراعى كزراع أساسي للأمن الغذائى فى مصر والدول الأفريقية.

