تسببت في إجلاء 80 ألف شخص.. فيضانات عنيفة تضرب ماليزيا

شهدت ماليزيا واحدة من أسوأ الفيضانات خلال العقد الأخير، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإجلاء أكثر من 80 ألفًا من منازلهم في عدة ولايات. ووصفت السلطات الفيضانات بأنها الأسوأ منذ عام 2014، في حين تستمر جهود الإغاثة وسط تحذيرات من هطول أمطار غزيرة إضافية.

تنفيذ خطط الإجلاء واسعة النطاق

أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الجمعة، نشر أكثر من 82 ألف عنصر أمني مزودين بقوارب إنقاذ وسيارات وطائرات مروحية للمشاركة في عمليات الإجلاء والإنقاذ. وجرى نقل المتضررين إلى 467 مأوى مؤقتًا موزعة على سبع ولايات، وفقًا لما أكده المركز الوطني لإدارة الكوارث.

تحذيرات من تفاقم الأزمة

أصدرت إدارة الأرصاد الماليزية تحذيرات بشأن استمرار الأمطار الغزيرة في ثماني ولايات، بما فيها كيلانتان وترنجانو، مما يهدد بمزيد من الفيضانات. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمطار الموسمية هذا العام كانت أشد من المعتاد، ما أدى إلى غمر المنازل والشوارع بالمياه وإجلاء السكان في عمليات واسعة.

تعبئة الجهود الوطنية لمواجهة الكارثة

أكد أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء ورئيس المركز الوطني لإدارة الكوارث، أن الفيضانات الحالية قد تتجاوز تلك التي شهدتها ماليزيا في عام 2014، والتي تسببت آنذاك في إجلاء أكثر من ربع مليون شخص. وأضاف حميدي أن الحكومة تعمل على توفير كافة الموارد اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

مشاهد مأساوية تثير القلق

وثّقت وسائل الإعلام المحلية وناشطون مقاطع مصورة تُظهر المنازل والشوارع غارقة تحت مياه الفيضانات، بينما يكافح رجال الإنقاذ لإخلاء المناطق المنكوبة. وتعتبر هذه الفيضانات جزءًا من ظاهرة سنوية تضرب الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية خلال موسم الرياح الموسمية الممتد من أكتوبر إلى مارس.



الفيضانات الكبرى في تاريخ ماليزيا

1. فيضانات 2014:

تُعد واحدة من أسوأ الفيضانات في تاريخ البلاد، حيث أجبرت أكثر من ربع مليون شخص على النزوح ودمرت آلاف المنازل والبنية التحتية.

2. فيضانات 2006-2007:

أثرت بشكل كبير على ولايتي جوهور وسيلانجور، مع خسائر اقتصادية ضخمة وإجلاء الآلاف.

3. فيضانات 1971:

تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأدت إلى اتخاذ الحكومة خطوات لتطوير خطط إدارة الكوارث الوطنية