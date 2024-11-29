بيطري الأقصر تطلق قافلة مجانية بمدينة الطود وضبط ٢٤ كيلو لحوم دبح خارج السلخانة

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أعمال القافلة الطبية
أعمال القافلة الطبية بالأقصر

انطلقت أعمال القافلة البيطرية المجانية  بالعديسات القبلي بمركز الطود بالأقصر، وذلك فى ضوء تكثيف جهود مديرية الطب البيطري بالأقصر للحفاظ على الثروة الحيوانية.

و أوضح دكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أن القافلة قدمت خدمات طبية وصرف أدوية مجانية في جميع التخصصات (الامراض الباطنة والتنفسية والعمليات الجراحية ورش وتجريع لمقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية )، وكذلك علاج الطيور بأنواعها.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه خلال القافلة تم علاج إجمالي ٥٤٩ رأس ماشية وأغنام وماعز، وعلاج عدد ٢٧٥ طيور، حيث تم رش عدد ٢٠٠ حالة ضد الطفيليات الخارجية وتجريع عدد ٢٠٠ رأس ضد  الطفيليات الداخلية،  كما تم علاج عدد ٩٩ طفيليات داخليه وطفيليات دم  ، وتم علاج عدد ١٥ حالة أمراض جهاز هضمى،  وعدد ٨ حالات أمراض جهاز تنفسي، وعدد ٤٠ حالة أمراض سوء التغذية، وعدد ٣ حالات أمراض جلدية.
وأضاف "لطفى" أنه تم الكشف بالسونار على عدد ٣١ حالة ماشية وأغنام،و عدد ٤ حالات جس يدوى للكشف التناسلي، كما تم سحب عينات دم ماشية وأغنام من عدد ١٠ حالات وذلك للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا. 
إلى جانب توعية إرشادية  للمواطنين  عن أهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية وطرق الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وفى سياق متصل قامت لجنة مشكلة من مديرية الطب البيطري بضبط ٢٤ كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أعمال القافلة الطبية بالأقصر

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