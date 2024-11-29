لسرعة انتهاء الأعمال وتشغيلة ..رئيس الزينية بالأقصر يتابع أعمال مشروع الصرف الصحي

قام أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية بمتابعة أعمال تركيب وتوصيل المناهل بخط الطرد الرئيسي لسرعة نهو الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي و وذلك بمرافقة مهندس عبد الله مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، و المهندس محمد ماهر مدير مشروعات الهيئة القومية للصرف الصحي ومسؤولي مشروعات شركة المقاولون العرب.



تأتي تلك الجهود في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات القومية والخدمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو سرعة نهو الاعمال الجارية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع رؤساء القري بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقري وأسفرت أعمال الحملة على تسوية وتمهيد مدخل نجع الصعايدة حتي المعهد الأزهري بقرية المدامود بحري وتم رفع نحو ٩١ طن تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة، بمدينة الزينية وقري الزينية بحري والعشي والمدامود قبلي والصعايدة.