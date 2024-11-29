محمد حمدي يعود لقائمة الزمالك بعد التعافي من إصابة الركبة

استعاد محمد حمدي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، لياقته بالكامل بعد تعافيه من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، ليعود بذلك إلى قائمة الفريق للمباراة المقبلة ضد غزل المحلة.

محم حمدي يعود لقائمة الزمالك

وقد شارك حمدي في التدريبات بشكل طبيعي بعد استكمال برنامجه التأهيلي.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي استعدادًا للمباراة المرتقبة في الدوري الممتاز.

في سياق آخر، أثبتت الأشعة التي خضع لها حمزة المثلوثي، مدافع الزمالك، سلامته من أي كسور أو شروخ في القفص الصدري بعد الاصطدام مع محمد عواد في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة.