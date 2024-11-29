اتحاد الكرة: لا يمكن إلغاء منصب المدير الفني بسبب فيفا

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا يمكن إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد، نظرًا لتمسك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوجود هذا المنصب.

استمرار منصب المدير الفني للاتحاد

وقد سبق أن طالب فيفا الاتحاد المصري بتعيين مدير فني، كما رفض في وقت سابق اعتماد الرخص التدريبية للمدربين بسبب غياب هذا المنصب، وتم اعتماد الرخص وتسليمها فقط بعد تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد.

وفي سياق آخر، انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار علي النمر من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة.

وأعلنت اللجنة رفضها لكافة الطعون، مما يعني استمرار القائمة بكامل أعضائها للعرض على الجمعية العمومية المقرر عقدها في 10 ديسمبر 2024.