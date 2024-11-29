السكرتير عام أسوان يفتتح مسجد الشيخ إبراهيم العتيق بمركز دراو

أفتتح اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة أسوان مسجد الشيخ إبراهيم العتيق بمركز دراو بالإنابة عن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وحضر الإفتتاح فضيلة الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " الحياء كخير كله "، فضلًا عن القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والمجتمعية

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 172 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.