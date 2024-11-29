السكرتير عام أسوان يفتتح مسجد الشيخ إبراهيم العتيق بمركز دراو

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اللواء أيمن الشريف
اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لأسوان خلال الافتتاح

أفتتح اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة أسوان مسجد الشيخ إبراهيم العتيق بمركز دراو بالإنابة عن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان . 

 وحضر الإفتتاح فضيلة الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " الحياء كخير كله "، فضلًا عن القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والمجتمعية 

 

وتجدر الإشارة إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 172 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة 

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف افتتاح مسجد

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