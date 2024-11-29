أحمد مجدي يشيد بإلهام شاهين: "اللي بتعمله استثنائي ودايمًا في جدعنة وإخلاص"

أحمد مجدي يشيد بإلهام شاهين: "اللي بتعمله استثنائي و دايما في جدعنة و إخلاص"

أعرب الفنان أحمد مجدي عن تقديره الكبير للفنانة القديرة إلهام شاهين، مشيدًا بدورها الاستثنائي في الوسط الفني وأعمالها المميزة.



حيث قال في تصريحات إذاعية: “اللي بتعمله شيئ استثنائي، إنها موجودة وحاضرة طول الوقت وبتدي، وفي جدعنة وإخلاص وطاقة".

و تابع: "و في حاجة قومية، وحاجة فنية ومخلصة وراقية.. ودايما بحييها على ده".



كما أن إلهام شاهين تمثل نموذجًا يحتذى به في الإبداع الفني والالتزام الإنساني، وإنها من الشخصيات التي تترك بصمة واضحة في كل ما تقدمه سواء في السينما أو الدراما.

عن إلهام شاهين وأحمد مجدي:

إلهام شاهين تعتبر واحدة من أبرز نجمات الفن المصري والعربي، ولها تاريخ حافل بالإنجازات في مجالات التمثيل والإنتاج، أما أحمد مجدي، فهو أحد الوجوه الشابة البارزة في السينما والدراما المصرية، وقد حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما جعله واحدًا من أكثر النجوم تأثيرًا في جيله.

أحدث أعمال الفنان أحمد مجدي

يذكر أن أحدث أعمال أحمد مجدي، مسلسل "نقطة سودة" الذي تدور أحداثه حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.

أبطال مسلسل "نقطة سودة"



يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



و يعرض مسلسل "نقطة سودة" يوميًا على قناة MBC مصر ومنصة “شاهد” من الأحد إلى الخميس.

و في سياق آخر، تحضر النجمة إلهام شاهين، للسباق الرمضاني 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، محمد شاهين، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، ياسين السقا، طارق النهري، ريم سامي، منة فضالي، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.