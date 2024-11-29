موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025 والضوابط العامة

قرعة الحج السياحي 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع التقديم في تلك القرعة.

قرعة الحج السياحي 2025

وتساءل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية عن قرعة الحج السياحي 2025 وذلك لمعرفة الفائزين من المتقدمين بالقرعة والاستعداد لزيارة بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025

وعن موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025، فبدأ تقديم طلبات الحج السياحي عبر شركات السياحة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، ويستمر لمدة شهر، ستُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 23 ديسمبر المقبل.

شروط التقديم في قرعة الحج السياحي 2025

وفيما يلي يقدم "الفجر" شروط التقديم في قرعة الحج السياحي 2025، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة: