موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025 والضوابط العامة
قرعة الحج السياحي 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع التقديم في تلك القرعة.
قرعة الحج السياحي 2025
وتساءل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية عن قرعة الحج السياحي 2025 وذلك لمعرفة الفائزين من المتقدمين بالقرعة والاستعداد لزيارة بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية.
موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025
وعن موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025، فبدأ تقديم طلبات الحج السياحي عبر شركات السياحة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، ويستمر لمدة شهر، ستُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 23 ديسمبر المقبل.
شروط التقديم في قرعة الحج السياحي 2025
وفيما يلي يقدم "الفجر" شروط التقديم في قرعة الحج السياحي 2025، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة:
- ألا يقل عمره عن ٢٥ عام ميلادية " سيدات - رجال " بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ، وبالنسبة لعمر المرافق لمقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عام فأكثر ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة.
- ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م.
- أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QRCODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عام مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.
- السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عام في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.
- تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظرًا لإرتباط التأشيرة بجواز السفر.
- تلتزم الشركات السياحية بإضافة رقم الهاتف الخاص بالمواطنين الراغبين في خوض القرعة الإلكترونية وذلك أثناء فترة تقديم طلبات المتقدمين للحج السياحي علي موقع البوابة المصرية الموحدة للحج، وكذا إدراج الرقم السعودي للمشرف المرافق للحجاج أثناء التنفيذ الفعلي لبرامج الحج علي موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية.
- تلتزم الشركات السياحية بالتأكد من المتقدم للحج السياحي بأنه لم يسبق له التقدم لأى من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام.
- لا يجوز لشركة السياحة تغيير أو تعديل مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة لكافة المستويات.
- تلتزم شركة السياحة المتعاقدة مع نقابة أو هيئة أو شركة أو أي كيان اعتباري لتسجيل منسوبيها بقرعة الحج السياحي، اعتماد العقد المبرم بين الشركة والجهة من الوزارة، وحال مخالفة ذلك يتم مجازاة الشركة قانونًا، علي أن تلتزم بأن يكون السعر المتعاقد عليه مع الجهة نفس سعر برنامج الحج لنفس المستوى لباقي حجاج رأس التضامن.
- يقتصر إدراج البيانات الخاصة بالحجاج وإصدار التأشيرات على المنصة الخاصة بوزارة الحج والعمرة السعودية (نسك)
- تلتزم الشركات السياحية بإنهاء إجراءات حجاجها على البوابة المصرية الموحدة للحج والموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.
- يُمنع التنازل عن فرصة الحج للفائزين بالقرعة، إلا في حالات الوفاة أو صدور حكم قضائي مُقيد للحرية.
- اشتراط أن تكون أتوبيسات الحج البري حديثة لا يقل موديلها عن عام 2018، ومجهزة بأنظمة GPS ومحدد للسرعة.
- الالتزام بالإجراءات الرسمية لتجنب أي مشكلات قانونية أو مالية، والتأكد من مصداقية الشركات والبرامج من خلال الوزارة.