الإعلان عن 920 فرصة عمل في 16 شركة ومصنع بمرتبات مجزية بالقليوبية 

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 920 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها المديرية مؤخرًا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف بمديرية العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها الأخيرة ضمت 920 فرصة في 16 شركة ومصنع وبمرتبات مجزية.

أشار محافظ القليوبية أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متوافرة أيضا بمديرية للعمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية أن في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

وأشار أن الوظائف الجديدة تأتي بالتنسيق مع شركات كبرى بنطاق المحافظة برواتب مجزية وعمولات. شهرية تحدد حسب المقابلة مع مراعاة الحد الأدنى للأجور حسب كل تخصص، مع توفير كافة المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، من تأمينات إجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين

فرص عمل

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المهندس أيمن عطية محافـظ القليوبيــة مديرية العمل رواتب مجزية الوظائف الجديدة

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