"بالاسماء" أب ينهى حياه اثنين من أبنائه ويصيب اثنين آخرين بمركز أبوتيج فى أسيوط

"

قام اب اليوم الجمعة بقتل اثنين من أبنائه وإصابة اثنين آخرين إثر تعديه عليهم باله حادة “فأس” بقرية دكران بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات بقيام اب بقتل اثنين من أبنائه وأصابه اثنين آخرين إثر تعديه عليهم باله حادة فأس بقرية دكران بمركز أبوتيج

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أبوتيج وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص قيام اب يدعى محمود فتح الله أحمد مقيم بقرية دكران بمركز أبوتيج بقتل اثنين من أبنائه باله حادة فأس وهما على محمود فتح الله 6 أعوام ومحمد محمود فتح الله 3 أعوام واصابه اثنين آخرين من أبنائه وهما جنات محمود فتح الله 7 أعوام مصابة بكسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وجنى محمود فتح الله 10 أعوام مصابة بكسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ

وتم نقل الجثة الأولى لمشرحة مستشفى الغنايم المركزى والجثة الثانية لمستشفى أبوتيج النموذجي تحت تصرف النيابة العامة

وتم نقل المصاب الأول إلى مستشفى الغنايم المركزى وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتم نقل المصاب الثانى لمستشفى أبوتيج النموذجي وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج جهودها لكشف ملابسات الحادث