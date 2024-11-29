مباراة النصر × ضمك Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × ضمك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024.. تترقب الجماهير اليوم الجمعة، 29 نوفمبر 2024، مباراة هامة تجمع بين فريقي النصر السعودي وضمك، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025. المباراة التي ستقام في استاد الأول بارك، هي واحدة من المباريات الحاسمة في الجولة الـ12 من البطولة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر وضمك من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر وضمك اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

يدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة من 11 مباراة. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على لقب الدوري، خاصة بعد سلسلة من الإخفاقات في الموسم الماضي. كما أن المباراة تقام على ملعبه وأمام جماهيره، مما يمنحه أفضلية معنوية.

من ناحية أخرى، يدخل ضمك المباراة وهو في موقف صعب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 11 مباراة. ويسعى الفريق الذي فاز في 4 مباريات وتعادل في 2 بكل قوته للبقاء في دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة. ورغم قوة منافسه، فإن ضمك يهدف إلى انتزاع الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك

تقام المباراة في الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة و5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وستكون المباراة منقولة عبر قناة SSC HD1، التي تعد الناقل الحصري لجميع فعاليات الدوري السعودي، مما يوفر للجماهير فرصة متابعة اللقاء بشكل مباشر وبأفضل جودة.

تاريخ مواجهات النصر وضمك

يتمتع النصر السعودي بأفضلية تاريخية على ضمك في مواجهات الفريقين بالدوري السعودي، حيث فاز النصر في 7 من أصل 10 مباريات سابقة بينهما، بينما فاز ضمك في مباراة واحدة، وتعادلا في مباراتين. هذه الإحصائيات تجعل النصر مرشحًا للفوز في اللقاء القادم، رغم أهمية المباراة لضمك الذي يسعى للظهور بشكل قوي.

تشكيل النصر المتوقع