بعد السيطرة على حريق بها.. نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية بأسيوط للاطمئنان على الطلاب

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على الفور المدينة الجامعية للطلاب، إثر نشوب حريق محدود بإحدى غرف مبني عمر بن الخطاب جناح ج بعد ظهر الجمعة مباشرة، وقد تم السيطرة التامة على الحريق، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية والتأكد من عدم وجود أى إصابات للطلاب أو العاملين بالمدينة الجمعية


وأكد عبدالمالك فى رسالة طمأنينة إلى أولياء أمور وأسر الطلاب بأنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات بشرية وأنه سوف يتم توفير غرفة للطلاب الذين تم احتراق غرفتهم، كما طمأن  رئيس الجامعة والنواب على حالة الطلاب ومتابعة الأمر لحظة بلحظة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
كما وجه بالتحقيق الفوري فى الواقعة؛ للوقوف على الأسباب التي أدت لذلك.
وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام بالمراجعة الدورية لجميع إجراءات الأمن والسلامة بجميع مدن الوجه القبلي، وذلك حرصا على سلامة الجميع


ورافقه خلال الجولة ربيعي هاشم مدير المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط وحسام مهران المشرف العام على المدن الجامعية بالوجه القبلي، والدكتور أحمد يوسف واللواء خالد الريفي مدير إدارة الأمن الجامعي بأسيوط، وكامل محمد رئيس الإسكان بالمدينة الجامعية للطلاب بأسيوط

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