الدفاعات الروسية تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن يوري سليوسار القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.

وأضاف المسؤول الروسي في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، أن "الدفاع الجوي صد هجومًا جويًا ضخمًا للعدو، حيث تم اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في الشمال الغربي من منطقة روستوف".

وأوضح سليوسار، أن قوات الدفاع الروسي تعكف في الوقت الراهن على صد الهجوم الجوي، مشيرًا إلى تضرر عدد من المنازل نتيجة الهجوم وإلى عدم وقوع إصابات بين سكان تلك المناطق.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024