الدفاعات الروسية تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق روستوف

أعلن يوري سليوسار القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.

وأضاف المسؤول الروسي في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، أن "الدفاع الجوي صد هجومًا جويًا ضخمًا للعدو، حيث تم اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في الشمال الغربي من منطقة روستوف".

وأوضح سليوسار، أن قوات الدفاع الروسي تعكف في الوقت الراهن على صد الهجوم الجوي، مشيرًا إلى تضرر عدد من المنازل نتيجة الهجوم وإلى عدم وقوع إصابات بين سكان تلك المناطق.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.