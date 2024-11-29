محافظ الدقهلية: رفع 160 طن تجمعات وتراكمات قمامة بقرية بدواي مركز المنصورة

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أعمال رفع تراكمات
أعمال رفع تراكمات القمامة بقرية بدواى مركز المنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أنه جاري رفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة بقرية بدواي مركز المنصورة وتم رفع 160 طن منذ زيارته لها أول أمس.

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة أول أمس الأربعاء وتلاحظ له وجود تجمعات وتراكمات قمامة،وأمر على الفور بإرسال المعدات والسيارات بالتنسيق بين إدارة المخلفات الصلبة وإدارة الصيانة والمركبات بديوان عام المحافظة لرفع كافة التراكمات في القرية.

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع الدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة بالبدء في تنفيذ خدمات الجمع السكني من قرية بدواي مركز المنصورة،ووجه إنذار شديد اللهجة لكافة الجميعات الأهلية والشركات المتعاقدة لتقديم خدمات النظافة بتلك القرى برفع مستوى خدمات النظافة أو فسخ التعاقد معها في حالة عدم الالتزام، موضحا أن أجهزة المحافظة على أتم الاستعداد لمواجهة أي قصور في تأدية الخدمات على نفقة الجمعيات والشركات المتعاقدة.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار تنفيذ تلك الحملات بشكل منتظم في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان استدامة تقديم الخدمات بالشكل المناسب وتوفير مستوى لائق من النظافة في جميع المناطق.

شارك في الحملة  سامح سعد رئيس جهاز النظافة بديوان عام المحافظة، وريهام الحلو نائب رئيس مركز المنصورة،و زينب وهبه رئيس الوحدة المحلية بقرية بدواي.

أعمال رفع تراكمات القمامة بقرية بدواى مركز المنصورة

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