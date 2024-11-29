تشكيل النصر الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي



أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ضمك بعد قليل في لقاء منتظر بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر وضمك

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر وضمك عصر اليوم في تمام الساعة 4:40 بتوقيت القاهرة والساعة 5:40 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:50 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام ضمك

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، سيماكان، ال فتيل، بوشل.

خط الوسط: بروزوفيتش، الخيبري، جابرييل.

خط الهجوم: اوتافيو، رونالدو، ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.