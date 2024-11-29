مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024.. الدوري والأبطال وكأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض سلسلة قوية ومهمة من المباريات خلال شهر ديسمبر 2024، تشمل 7 مواجهات مؤكدة وقد ترتفع إلى 8 حال تأهله للمباراة النهائية في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي لخوض 7 مباريات حاسمة ومثيرة خلال شهر ديسمبر 2024، قد تصل إلى 8 مواجهات، في إطار مختلف البطولات المحلية والإفريقية، وهي كما يلي

1. الدوري المصري الممتاز

الأحد، 1 ديسمبر:

  • الأهلي ضد البنك الأهلي
  • الجولة الرابعة، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة (6 بتوقيت السعودية)، على استاد القاهرة الدولي.

الخميس، 26 ديسمبر:

  • الأهلي ضد المصري
  • الجولة السادسة، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة (9 بتوقيت السعودية)، على استاد برج العرب.

الإثنين، 30 ديسمبر:

  • الأهلي ضد إنبي
  • الجولة السابعة، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة (6 بتوقيت السعودية)، على استاد المقاولون العرب.
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2. دوري أبطال إفريقيا

السبت، 7 ديسمبر:

  • الأهلي ضد أورلاندو بايرتس
  • الجولة الثانية، الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة (4 بتوقيت السعودية)، في جنوب إفريقيا.

الأحد، 22 ديسمبر:

  • الأهلي ضد شباب بلوزداد
  • الجولة الثالثة، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة (7 بتوقيت السعودية)، على استاد القاهرة الدولي.

3. كأس الرابطة المصرية

  • الأحد، 10 ديسمبر:
    • الأهلي ضد إنبي
    • الجولة الأولى، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة (8 بتوقيت السعودية)، على استاد السلام.

4. كأس إنتركونتيننتال

السبت، 14 ديسمبر:

  • الأهلي ضد الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية) مع بطل أمريكا الجنوبية
  • مواجهة نصف النهائي، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة (8 بتوقيت السعودية)، في قطر.

الأربعاء، 18 ديسمبر:

  • المباراة النهائية (في حال تأهل الأهلي)
  • تقام المباراة أمام ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا.

موقف الأهلي في الدوري ودوري الأبطال

يتصدر الأهلي حاليًا جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بعد 3 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل في واحدة.

في دوري أبطال إفريقيا، افتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات بفوز مثير على استاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2، ليحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

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