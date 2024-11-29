تشكيل مواجهة القادسية والخليج في دوري روشن السعودي

يستعد فريق القادسية لمواجهة نظيره الخليج ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

وتنطلق المواجهة في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، علي ملعب الامير محمد بن فهد.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

تشكيل القادسية

حراسة المرمى: كاستليس.

خط الدفاع: الفاريز، ناتشو، ذكري.

خط الوسط: العمار،فرنانديز،بوريتاس،نانديز،الشامات.

خط الهجوم: كينيونيس،أوباميانغ.

تشكيل الخليج

حراسة المرمى: شيهيتش.

خط الدفاع: الخبراني،تيسراند،الحمسل،ريبوتشو.

خط الوسط: حمزي،ناري،مارتنز،فورتونيس،كوريبليس.

خط الهجوم: آل سالم

ويتواجد القادسية في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

