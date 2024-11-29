مباراة الأهلي × الوحدة بث مباشر بدون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024.. تشهد الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين مواجهة مثيرة تجمع بين فريق الأهلي السعودي ونظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة. وتعد المباراة من المواجهات القوية التي ينتظرها عشاق الكرة السعودية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الانتصار، خاصة بعد الأداء المميز للأهلي في الجولة الماضية.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والوحدة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

يدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب الفيحاء بهدف نظيف، حيث أحرز هدف المباراة الوحيد النجم الجزائري رياض محرز. ويسعى الأهلي، الذي يحتل المركز الـ8 في الدوري برصيد 17 نقطة من 11 مباراة، لتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على المراكز المتقدمة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الوحدة المباراة وهو في موقف صعب، حيث يحتل المركز الـ16 في جدول الدوري برصيد 9 نقاط من 11 مباراة. يسعى الوحدة للفوز لتحسين موقفه في الدوري والابتعاد عن المراكز المتأخرة، خصوصًا وأنه يعاني من الهزائم التي تكبدها في الجولات السابقة.

موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي

تنطلق مباراة الأهلي والوحدة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة. ويسعى الأهلي لتوسيع فارق النقاط مع منافسيه، بينما يطمح الوحدة للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي ضد الوحدة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد قناة SSC HD 1، حيث سيتم التعليق على المباراة من قبل المعلق فارس عوض. توفر القناة تغطية شاملة للمباراة لتكونوا على اطلاع بأدق التفاصيل.

رياض محرز في أوج تألقه

يواصل النجم الجزائري رياض محرز تألقه مع الأهلي السعودي، حيث أظهر مستوى مميزًا في دوري أبطال آسيا، واحتل مكانًا في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من البطولة. محرز أظهر مهاراته الكبيرة في صناعة الأهداف، وساهم في فوز الأهلي على العين الإماراتي في المباراة التي أقيمت في أبوظبي. ومع تصدره قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف في دوري أبطال آسيا (سجل 3 أهداف وصنع 5)، من المتوقع أن يكون له دور كبير في مباراة اليوم.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

- الأهلي السعودي: يحتل المركز الـ8 برصيد 17 نقطة من 11 مباراة (5 انتصارات، 2 تعادلات، 4 هزائم).

- الوحدة: يحتل المركز الـ16 برصيد 9 نقاط من 11 مباراة (2 انتصار، 3 تعادلات، 6 هزائم).

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع سعد بالعبيد - ميريح ديميرال - روجير إيبانيز - بسام الحريجي خط الوسط أليكساندر جوميز - زايد الجهني - جابري فيجا خط الهجوم رياض محرز - روبرتو فيرمينو - فراس البريكان



