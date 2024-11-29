فليك يعلق على رد فعل جماهير برشلونة تجاه فرينكي دي يونج

علق هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على رد فعل جماهير فريقه تجاه فرينكي دي يونج نجم الفريق.

تصرحيات فليك عن رد فعل الجماهير تجاه دي يونج

وتراجع مستوى دي يونج مؤخرًا عقب الإصابة التي تعرض لها، ما أدى إلى انزعاج الجمهور.

وأطلقت جماهير برشلونة صافرات استهجان تجاه فرينكي دي يونغ أثناء دخوله للمشاركة في مباراة فريقه ضد بريست في دوري أبطال أوروبا.

وقال هانز فليك:”لا أحب مثل هذه الأشياء، برأيي أن فكرة دعم المشجعون لكل لاعب أمر مهم، وهذا ما يفعله مشجعونا، لأنهم رائعون”.

وواصل: ”إذا قدمنا تعاونا معًا وكان الاتصال جيدًا بين المشجعين واللاعبين، فإن الجميع بدورهم يقدمون كل ما لديهم على أرضية الملعب، والجماهير ترى ذلك".

وأتم: "هذا أفضل شيء بالنسبة لي، يجب أن يدعم المشجعون كل لاعب في الفريق”.