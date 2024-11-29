محافظ أسيوط يتفقد أثار حريق محدود بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط آثار حريق محدود داخل إحدى الغرف بالمدينة الجامعية للطلاب بفرع جامعة الأزهر للوجة القبلي مما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة دون وقوع أية إصابات بشرية ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ 

وكان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات والعمليات الرئيسية بالديوان العام يفيد وقوع حريق بالغرفة رقم 416 بالطابق الرابع بمبنى عمر بن الخطاب جناح ج بالمدينة الجامعية للطلاب بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي وانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق

وعلى الفور انتقل المحافظ إلى موقع الحادث حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق في وقت قياسي قبل امتداده إلى الغرف المجاورة ولاتوجد أية إصابات بشرية ولم تتعدى الخسائر إلا بعض أثاث ومحتويات الغرفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مبنى المدينة الجامعية واستمع من المسئولين بالجامعة إلى ملابسات الحادث الذي تم أثناء صلاة ظهر الجمعة أثناء عدم تواجد الطلاب في الغرف السكنية وتم إخلاء المبنى كإجراء احترازي وفصل المرافق وتم تحرير محضر بالواقعة للتحقيق فيه من خلال الجهات المختصة وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب نشوب الحريق والعرض على النيابة المختصة

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