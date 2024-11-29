علاج681 مواطن قافلة طبية بالمجان بقرية الرياينة بمركز طما في سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقري ومراكز المحافظة الاولي بالرعاية، حيث إنطلقت القافلة لفحص وعلاج ٦٨١ مواطن بقريه الرياينة بمركز طما.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تلك القافلة تأتي ضمن الأنشطة الصحية والمجتمعية لجامعة سوهاج في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تسهدف بناء الإنسان المصرى والنهوض بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والمساهمة فى تحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان تلك القوافل الطبية يتم تنظيمها بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، حيث شارك بها نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان القافلة شملت عدد ١٢ تخصص طبي، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل ٢٤ من الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفي الجامعي.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل الكلية والمشرف علي القافلة إنه تم تنظيم تلك القافلة بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة بالمحافظة حيث شهدت اقبالًا كثيفًا من اهالي القرية الذين ترددوا علي مقرها.