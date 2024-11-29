رسميا.. الزمالك يطلب التعاقد مع حارس مرمى أبو قير للأسمدة "مستند"

أرسلت إدارة نادي الزمالك طلبًا رسميًا إلى نادي سماد أبو قير السكندري، للتعاقد مع حارس المرمى محمود أشرف، بهدف دعم مركز حراسة المرمى.

الزمالك يطلب التعاقد مع حارس مرمى أبو قير للأسمدة

يأتي ذلك خاصة مع تكرار إصابات الحارس البديل محمد صبحي، لضمان وجود بديل جاهز إلى جانب الحارس الأساسي محمد عواد.

فاكس الزمالك

في سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداته لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقررة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري NILE.

وخاض الزمالك حتى الآن ثلاث مباريات في الدوري، حيث فاز في الجولة الأولى على البنك الأهلي بنتيجة 3-2، ثم انتصر على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام المصري بهدف نظيف في الجولة الثالثة.