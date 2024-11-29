جوارديولا: سأغادر مانشستر سيتي في هذه الحالة.. ولا أريد الهروب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه يمر بحالة سيئة ولكنه لن يهرب ويعرف ما يفعله من أجل إعادة بناء الفريق وعلى استعداد تام لهذا التحدي.

جوارديولا: أريد البقاء وإعادة بناء فريقي

وصرح جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: “أريد البقاء! في اللحظة التي أشعر فيها بأنني لست إيجابيًا تجاه النادي سأغادر لكنني أريد الفرصة! أنا لا أريد أن أهرب”.

وتابع بيب قائلًا: "أريد إعادة بناء الفريق لقد طلبت هذا التحدي، وهذه الفرصة، لأنني أشعر بذلك أنا أعرف ما أريد أن أفعله! أنا أعرف ما نحتاجه! أنا أعرف ما يتعين علينا القيام به!".

وأضاف: “علي قبول ذلك التحدي! لا تشكو، لا تلوم، لا تشير بأصابع الاتهام، لا تهرب من مسؤولياتك، إنها على كتفي وأريدها! هنا في النادي هذا، عليك أن تفوز، وإذا لم تفعل ذلك فسوف تقع في مشكلة”.

وأكمل: “عندما يكون لديك 10 مباراة متتالية، يكون الجميع جاهزًا، والجميع في أفضل حالاتهم، وكل شيء يسير على ما يرام هذا سهل".

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وواصل: "الآن علي أن أثبت نفسي! رودري ليس هناك اربع من مدافعيننا ليسوا هناك ماذا علينا أن نفعل، نبكي طوال الوقت لأن رودري ليس هناك؟ لا بد لي من العثور على حل! لا بد لي من العثور على وسيلة! أنا أحاول كل يوم”.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول، يوم الأحد المقبل والموافق 1 ديسمبر، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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