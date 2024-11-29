مجلس النواب يناقش اتفاقيات دولية الأسبوع المقبل (تفاصيل)

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.



كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد ٤١٤ سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بجلسة يوم الثلاثاء ٣ ديسمبر.



ويناقش المجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية، وذلك لجلسة يوم الإثنين ٢ ديسمبر.



كما تشهد جلسة الأحد ن إلقاء الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بيانا بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا.

بالإضافة إلى برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.

فيما يستعرض شريف عطية، وزير السياحة والآثار، بيانه أمام جلسة الإثنين، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

بالإضافة إلى خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.