عاجل- ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر في ختام التعاملات

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر سعرًا قدره 3690 جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 10 جنيهات عن اليوم السابق. هذا الارتفاع جاء في أعقاب صعود سعر أوقية الذهب عالميًا، الذي دعمته عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. وعلى الرغم من ذلك، يظل الذهب في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من عام، وذلك بسبب التقلبات الحادة في الأسواق العالمية، وتحديدًا العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم

تتفاوت أسعار الذهب في مصر حسب العيار، حيث شهدت جميع الأعيرة ارتفاعًا طفيفًا اليوم نتيجة لتحسن سعر أوقية الذهب العالمية. وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: سجل 4216 جنيهًا.

عيار 21: سجل 3690 جنيهًا.

عيار 18: سجل 3165 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل 29536 جنيهًا.

هذا الارتفاع في الأسعار يشير إلى تفاعل السوق المحلي مع التحركات العالمية في أسعار الذهب، وهو ما يجعل الأسعار المحلية تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية.

سعر الذهب العالمي وتأثيره على السوق المحلي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم بنسبة 0.9%، حيث وصل إلى 2666 دولارًا، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2639 دولارًا. هذا الارتفاع جاء نتيجة لانخفاض مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية. ورغم هذا التعافي، يظل الذهب في طريقه لتسجيل انخفاض شهري بنسبة 3% خلال شهر نوفمبر، وهو يعد أكبر انخفاض شهري للذهب منذ 14 شهرًا.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في أسعار الذهب هو الدولار الأمريكي، حيث يوجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار. ففي حالة انخفاض الدولار، يرتفع الذهب، كما حدث اليوم، مما دعم أسعار المعدن الثمين. بالإضافة إلى ذلك، تلعب التوترات الجيوسياسية في العالم دورًا مهمًا في تحفيز المستثمرين على اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

على الرغم من أن الذهب شهد ارتفاعًا في بداية اليوم، إلا أنه ما زال يسجل انخفاضًا في إجمالي الشهر. مع تزايد التوترات الجيوسياسية، وتغيرات في السياسات النقدية العالمية، من المحتمل أن تظل أسعار الذهب في حالة تقلب مستمر. وتظل العوامل مثل الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم من المؤثرات الرئيسية في تحديد اتجاه أسعار الذهب في المستقبل.