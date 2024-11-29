البورصة المصرية تصعد 1.33% في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر

اختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 30،242 نقطة. كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليسجل 3،130 نقطة.


 

txt

أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

txt

وظائف شاغرة برواتب بالدولار على موقع فرصنا: فرص عمل في البورصة ومجال المحاسبة

على صعيد المؤشرات الأخرى

• ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.45% ليغلق عند 11،379 نقطة.

• صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.34% ليبلغ 8،275 نقطة.


 

أداء السوق ورأس المال

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.212 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، مقارنة بـ 2.199 تريليون جنيه في إغلاق الأربعاء، محققًا مكاسب قدرها 13 مليار جنيه.


 

توجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيم بلغت 2.7 مليون جنيه و8.6 مليون جنيه على التوالي، في حين سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 11.4 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.5 مليار جنيه، بتنفيذ 80 ألف عملية على 705 ملايين ورقة مالية.


 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر قائمة الأسهم الرابحة خلال تعاملات الخميس:

1. ابن سينا: ارتفع بنسبة 10.6% ليغلق عند 6.1 جنيه.

2. كابو: صعد بنسبة 8.84% ليسجل 3.2 جنيه.

3. أيكون: حقق زيادة بنسبة 7.44% ليصل إلى 26.7 جنيه.

4. الألومنيوم: ارتفع بنسبة 5.64% ليغلق عند 14.8 جنيه.

5. رايمدا: زاد بنسبة 4.85% ليصل إلى 3.46 جنيه.


 

الأسهم الأكثر انخفاضًا

في المقابل، تصدرت قائمة الأسهم الخاسرة:

1. مينا فارم: انخفض بنسبة 5.8% ليغلق عند 188.3 جنيه.

2. الحديد والصلب: تراجع بنسبة 4.99% ليسجل 51.5 جنيه.

3. الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية: انخفض بنسبة 3.58% ليغلق عند 14.5 جنيه.

4. أكت فاينانشال: تراجع بنسبة 3.32% ليسجل 3.20 جنيه.

5. العامة للصوامع والتخزين: انخفض بنسبة 3.21% ليبلغ 200.4 جنيه للسهم.

6 مليون جنيه اخر جلسات الأسبوع 7 مليون جنيه ارتفاع مؤشر البورصة المصرية البورصة المصري الاسلامية التنمية العمرانية الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة الحديد والصلب ختام التعاملات جلسات الأسبوع تعاملات الخميس

مواد متعلقة

عاجل | حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة عام.. التشكيل الجديد

جهاز حماية وتنمية البحيرات يحصل على شهادة اعتماد المعامل للثروة السمكية

غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب

عاجل | ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

"المالية": 7.3% ارتفاعا في المصروفات العامة بالموازنة خلال 4 أشهر

عاجل.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت قبيل عطلة الصاغة.. نصائح عند الشراء

وزير الاستثمار: توفير كافة أوجه الدعم لتوطين صناعة السيارات

"البترول" تنفي وجود أعطال في سفينة إعادة التغويز بالعين السخنة

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × ضمك بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024