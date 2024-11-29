البورصة المصرية تصعد 1.33% في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 30،242 نقطة. كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليسجل 3،130 نقطة.





على صعيد المؤشرات الأخرى

• ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.45% ليغلق عند 11،379 نقطة.

• صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.34% ليبلغ 8،275 نقطة.





أداء السوق ورأس المال

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.212 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، مقارنة بـ 2.199 تريليون جنيه في إغلاق الأربعاء، محققًا مكاسب قدرها 13 مليار جنيه.





توجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيم بلغت 2.7 مليون جنيه و8.6 مليون جنيه على التوالي، في حين سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 11.4 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.5 مليار جنيه، بتنفيذ 80 ألف عملية على 705 ملايين ورقة مالية.





الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر قائمة الأسهم الرابحة خلال تعاملات الخميس:

1. ابن سينا: ارتفع بنسبة 10.6% ليغلق عند 6.1 جنيه.

2. كابو: صعد بنسبة 8.84% ليسجل 3.2 جنيه.

3. أيكون: حقق زيادة بنسبة 7.44% ليصل إلى 26.7 جنيه.

4. الألومنيوم: ارتفع بنسبة 5.64% ليغلق عند 14.8 جنيه.

5. رايمدا: زاد بنسبة 4.85% ليصل إلى 3.46 جنيه.





الأسهم الأكثر انخفاضًا

في المقابل، تصدرت قائمة الأسهم الخاسرة:

1. مينا فارم: انخفض بنسبة 5.8% ليغلق عند 188.3 جنيه.

2. الحديد والصلب: تراجع بنسبة 4.99% ليسجل 51.5 جنيه.

3. الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية: انخفض بنسبة 3.58% ليغلق عند 14.5 جنيه.

4. أكت فاينانشال: تراجع بنسبة 3.32% ليسجل 3.20 جنيه.

5. العامة للصوامع والتخزين: انخفض بنسبة 3.21% ليبلغ 200.4 جنيه للسهم.