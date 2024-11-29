بعد مشاركتها في إعلان.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

الفجر الفني
بوابة الفجر

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز محرك البحث جوجل بالإضافة لتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في إعلان جديد، لصالح إحدى شركات الأغذية المصرية، دعمًا للمنتج المصري.

 

وظهرت ياسمين عبد العزيز خلال الإعلان بأكثر من لوك، وتجسد أداء تمثيلي يتماشى مع سرعة الإعلان بشخصية سيدة "خواجاية"، وأخرى مصرية، ترفض الاحتياج لمنتجات الخواجة بجملة" اسمع يا خواجة، مش عايزين منك ولا حاجة".

 

قصة مسلسل «وتقابل حبيب»

 

وتدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز، في اطار اجتماعي رومانسي، وتعود به الفنانة ياسمين عبدالعزيز للأعمال الدرامية ذات القصص الرومانسية. 

 

أبطال مسلسل «وتقابل حبيب»

 

ويعرض مسلسل «وتقابل حبيب» في الموسم الرمضاني 2025 من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، خالد سليم،  بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، رشوان توفيق، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

التواصل الاجتماعي 2025 الفنانة ياسمين عبدالعزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز الموسم الرمضاني 2025 بدرية طلبة حنان سليمان رشوان توفيق رفض صلاح عبد الله شركة سينرجي

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