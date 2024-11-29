مدافع الأهلي يواصل الغياب عن الفريق في مباراة البنك القادمة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

لا يزال المدافع المغربي أشرف داري غائبًا عن مباراة الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي في الدوري المصري، وذلك بسبب استمراره في تنفيذ برنامجه التأهيلي.

أشرف داري يواصل الغياب عن الأهلي

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي في الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري 4-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

txt

الزمالك يترقب موقف بيرسي تاو مع الأهلي لبدء المفاوضات

txt

مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر 2024.. الدوري والأبطال وكأس إنتركونتيننتال

داري يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي خاص لتقوية منطقة الكاحل، وذلك بهدف التعافي الكامل من إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها مؤخرًا، والتي تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وكانت مشاركته الوحيدة مع الأهلي في مباراة العين الإماراتي في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية حيث لعب دقائق معدودة.

ويقترب داري من العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يهدف إلى شفائه من إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في سبتمبر الماضي، والتي تجددت مرتين، مما أطال فترة غيابه عن المباريات.

 

أبطال إفريقيا الأهلي في الدوري أشرف داري الأهلي الأهلي في الدوري المصري الجولة الرابعة برنامجه التأهيلي كونتيننتال

مواد متعلقة

الأهلي يناقش مطالب أكرم توفيق لتجديد عقده

وسام أبو علي يشارك في تدريبات الأهلي صباح اليوم "صور"

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024