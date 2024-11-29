عاجل- مد فترة شراء كراسات شروط "سكن لكل المصريين 5"

مد فترة شراء كراسات شروط "سكن لكل المصريين 5"

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن قرار مد فترة شراء كراسات الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5". جاء هذا القرار بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، والذي تم تحديده بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها مكاتب البريد خلال الأيام الماضية. ويستهدف الصندوق إتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات، لاستكمال إجراءات الحجز بسهولة ويسر. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذا القرار.

مد فترة شراء كراسات الشروط حتى 31 ديسمبر 2024

في خطوة تهدف إلى تسهيل الحصول على وحدة سكنية للمواطنين، قرر صندوق الإسكان الاجتماعي تمديد فترة شراء كراسات الشروط وتسديد مقدمات جدية الحجز لمبادرة "سكن لكل المصريين 5" حتى 31 ديسمبر 2024. ويهدف هذا القرار إلى تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت لبيع كراسات الشروط التي كانت مقررة في الفترة من 30 نوفمبر 2023 إلى 3 ديسمبر 2023.

إيقاف بيع كراسات الشروط بشكل مؤقت

كما أعلنت مي عبد الحميد أنه سيتم إيقاف بيع كراسات الشروط مؤقتًا بدءًا من يوم السبت 30 نوفمبر 2023 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2023. وسيتم استئناف بيع كراسات الشروط يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وذلك بعد الانتهاء من فترة التوقف. وكان هذا الإيقاف ضرورة لتيسير الأمور للمواطنين في مختلف الأماكن، خاصة أصحاب المعاشات الذين قد يواجهون صعوبة في التوجه إلى المكاتب في تلك الفترة.

إقبال كبير على مبادرة "سكن لكل المصريين 5"

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ إعلانها. حيث تم بيع 220740 كراسة شروط في الأيام الأولى من الإعلان، بينما سدد 42757 مواطنًا مقدم جدية الحجز بعد مرور ثلاثة أيام فقط. هذا الإقبال الواسع يعكس اهتمام المواطنين بالحصول على وحدات سكنية ميسرة، خاصة مع دعم الدولة للمواطنين في هذا المجال.

مستقبل المبادرة

تسعى الدولة من خلال مبادرة "سكن لكل المصريين 5" إلى توفير وحدات سكنية ملائمة وبأسعار ميسرة للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. ويستمر الصندوق في دعم هذه الفئات عبر تسهيلات في التمويل العقاري والإجراءات الإدارية، مما يعزز من قدرة المواطنين على تملك مسكن مناسب.