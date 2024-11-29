إصابات الملاعب ورحلة الشفاء والتأهيل.. حوار مع أصغر أخصائي تأهيل في مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

إصابات الملاعب تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الرياضيين، حيث تتطلب العلاج الفوري والتأهيل الدقيق لضمان العودة إلى الملاعب بأفضل حالة.. وفي ظل تطور الطب الرياضي، أصبح التأهيل قبل الجراحة وبعدها أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التعافي الكامل.

محمد عبد العزيز، أصغر أخصائي تأهيل وباحث في هذا المجال، نجح في تقديم دراسة متميزة عن فاعلية التأهيل البدني قبل وبعد الجراحة لمرضى الانزلاق الغضروفي القطني.

"الفجر الرياضي" التقى بالباحث الشاب لمعرفة المزيد عن تجربته وتوصياته.

- بداية رحلة العمل كأصغر أخصائيي التأهيل بالتأكيد كانت مليئة بالصعوبات. فما أبرز العقبات التي واجهتك؟

* عملي بدأ مبكرًا منذ فترة تواجدي في الجامعة، حيث عملت في نادي الظاهر وبلقاس برفقة الكابتن هيثم عرابي في قطاع الناشئين والفريق الأول، أصعب العقبات كانت في التواصل مع اللاعبين بسبب تقارب الأعمار، لكن تغلبت على ذلك بالعمل الجاد والاستفادة مما امتلكه من معلومات.

- حصلت على الماجستير مؤخرًا.. فما فكرة رسالتك وفائدتها في عملك؟

* رسالتي كانت فكرتها استعمال التأهيل قبل الجراحة وبعدها مع مصابي الانزلاق الغضروفي والعمود الفقري، على غرار التأهيل قبل الجراحة في إصابة الرباط الصليبي.

فكرة الرسالة لاقت دعمًا كبيرًا كونها جمعت بين إشراف مشترك من كليتي علوم الرياضة (تخصص الإصابات والتأهيل) والطب البشري، مما أضاف قيمة علمية وخدمة للطب الرياضي، والرسالة تعد من أولى الدراسات التي تبحث في التأهيل قبل الجراحة وبعدها، على عكس التركيز الحالي على التأهيل بعد الجراحة فقط.

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أشكر جميع الداعمين الذين كانوا جزءًا من نجاحي، وعلى رأسهم لجنة المناقشة والإشراف.. كانوا نعم المساندين في رحلتي وكل خطوة فارقة في عملي.

في النهاية، يرى عبد العزيز أن التأهيل قبل الجراحة وبعدها يؤدي إلى تسريع الاستشفاء في العديد من الحالات، ونصح اللاعبين بالتريث في العودة إلى الملاعب والالتزام بخطة التأهيل لضمان الشفاء الكامل وتجنب تكرار الإصابات.

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