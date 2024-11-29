فيلم "المخفي" يتذيل دور العرض السينمائية

الفجر الفني
بوابة الفجر

حقق فيلم "المخفي" بطولة عمرو عبد الجليل، إيرادات ضئيلة بدور العرض السينمائية، حيث حقق خلال 5 أسابيع عرض نحو 2 مليون و500 ألف جنيه.
 

أحداث فيلم "المخفي"

 

تدور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع في سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى في مواقف تحدث معه في العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر في مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

 

فريق عمل وصناع فيلم "المخفي"

 

يشارك في بطولة فيلم "المخفي" بطولة نخبة من النجوم ومنهم: النجم عمرو عبدالجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصه وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

 

أحداث فيلم المخفي أحمد سلطان 500 ألف جنيه بدرية طلبة العرض السينمائي دور العرض السينمائية ريشا كوستا عمرو عبدالجليل محمود حافظ

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