إعلام عبري: مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطرة

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة، بأن جندي إسرائيليا على الأقل لقي مصرعه واصيب آخرون بجروح خطرة في حدث أمني صعب شمالي قطاع غزة.

وفي السياق أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن العمليات في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT نقلا عن مصادر صحفية بأن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة، حيث أسفر القصف عن مقتل جميع من كانوا بداخله علما أنه يأوي عددا كبيرا من النازحين والعائلة.

ويعود المنزال الذي قصفته القوات الإسرائيلية يوم الجمعة إلى عائلة أحمد "أبو المعتز أحمد" في منطقة مشروع بيت لاهيا، ووفق شهود عيان فإن المنزل كان يوجد فيه أكثر من 50 شخصا من النازحين والعائلة.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية استهدافها لمناطق متفرقة في قطاع غزة لا سيما شمال ووسط القطاع، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 1400 عائلة "أبيدت بالكامل" من السجل المدني.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ420 على القطاع إلى 44363 قتيلا و105070 مصابا.

من جهتها أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.