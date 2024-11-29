موعد صرف معاشات ديسمبر 2024

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معاشات - أرشيفية
معاشات - أرشيفية

معاشات ديسمبر 2024 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر نوفمبر الجاري.

 

معاشات ديسمبر 2024

وتساءل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية عن معاشات ديسمبر 2024 وذلك لمعرفة التوقيت المحدد لصرف تلك المعاشات للاستعداد لسداد إلتزامات الشهر المقبل.

 

موعد صرف معاشات ديسمبر 2024

وعن موعد صرف معاشات ديسمبر 2024، فأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات ديسمبر اعتبارًا من الأحد 1 ديسمبر، حيث يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر أول أيام الشهر، وبحسب المادة رقم 35، نصت على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

 

طريقة الاستعلام عن صرف معاشات ديسمبر 2024

ويمكن الاستعلام عن صرف معاشات ديسمبر 2024 من خلال تسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية ثم اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية ثم استعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش بكتابة الرقم القومي الخاص بمستحق صرف المعاش، ثم اضغط على أيقونة "استعلام" سيظهر البيانات كاملة لصاحب المعاش المستحق.

 

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2024

  • ماكينات الصراف الآلي للبنوك "ATM".
  • مكاتب البريد.
  • فروع البنوك التجارية والحكومية.
  • المحفظة الإلكترونية للموبايل برقم هاتف صاحب المعاش.

وفي وقت سابق، نفت وزارة التضامن الاجتماعي صحة الأنباء والشائعات المتداولة حول زيادة المعاشات مطلع العام المقبل، مؤكدة أنه لم يتم صدور أي بيان رسمي بشأن ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر زيادة للمعاشات تم إقرارها في شهر فبراير الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شمل رفع المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه، في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين.

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