رابط الاستعلام عن اسماء الفائزين في حج القرعة 2025 بالرقم القومي

زادت البحث بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، حول الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٥ اسماء الفائزين بالرقم القومي، حيث يمكن للمتقدمين معرفة النتيجة عبر الرابط hij.moi.gov.eg منصة الحج المصرية الالكترونية، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.



شروط قرعة الحج 2025

وكشفت وزارة الداخلية، أنه تم الفرز حسب الشروط قبل إعلان اسماء الفائزين وإجراء القرعة في مديرية الأمن لكل محافظة

لا يجوز التنازل عن بطاقة الفوز في قرعة الحج أو توريثها للغير.

يمكن أن يتنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين وليس العكس.

إلا يكون سبق أداء فريضة الحج لنفس الشخص.

أرسال الأوراق المطلوبة وهي (شهادة الميلاد – طلب التنازل– صورة بطاقة الرقم القومى..إلخ)

رابط الاستعلام عن اسماء الفائزين في حج القرعة 2025

أوضحت وزارة الداخلية، أنه يمكن لكافة من سبق لهم التسجيل في قرعة الحج 2025 الاستعلام عن النتائج وأسماء الفائزين من خلال الخطوات التالية:-

الانتقال إلى رابط نتائج قرعة الحج من هنا.

أضغط فوق “استعلام عن نتيجة القرعة”.

أدخل الرقم القومي للمستعلم.

أدخل بشكل صحيح رقم المصنع المكتوب على الجهة اليمنى من الرقم القومي.

اكتب اختبار التحقق (الحروف أو الأرقام الظاهرة على الشاشة).

الضغط على “بحث”.

ستظهر لك كل التفاصيل المتعلقة بنتائج القرعة

جدول مواعيد إعلان قرعة الحج

وكانت وزارة الداخلية في وقت سابق، قد أعلنت عن جدول مواعيد إعلان قرعة الحج وجاء كالتالي: