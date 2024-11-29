محاكمة عامل نظافة صور زميلتيه اثناء تغيير ملابسهما

حوادث
بوابة الفجر

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، جلسة 2 ديسمبر،  أولى جلسات محاكمة عامل نظافة صور زميلتيه اثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن محل حلواني شهير بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

 محاكمة المتهم بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد

أحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد، عامل نظافة إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة تصوير زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن كرتون بالمحل.

 

وكشفت السيدات مقدمات البلاغ أنهن اكتشفن وجود هاتف محمول مشغل على خاصية الفيديو في غرفة تغيير الملابس، وتبين أنه ملك المتهم، ووجهن اتهاما له بتصويرهن أثناء تبديل ملابسهن.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام عامل بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة عامل نظافة صور زميلتيه الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة تصوير زميلاته داخل محل مديرية أمن الجيزة

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