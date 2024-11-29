حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور 2025 لجميع المواطنين

زادت خلال الفترة الأخيرة، البحث بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص عن حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور 2025 خاصة مع بداية العام، وتعد هذه الموضوعات من أهم ما يتداوله المواطن بسبب ما تعاني منه مصر في الوقت الحالي، حيث الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تتابع الكثير من الأزمات العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عدة أضعاف، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم كافة التفاصيل

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور 2025

كشفت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الحكومة المصرية حريصة على رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب كل العاملين في الدولة، من أجل تقديم الدعم الكافي الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار

هل يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور هذا الشهر؟‎

ولم تصدر وزارة المالية، حتى الان أي إعلان رسمي أو تفاصيل مؤكدة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025؛ ومع ذلك، أكد مجلس الوزراء في تصريحات سابقة وجود مجموعة من القرارات المتعلقة بزيادة الرواتب والمعاشات، والتي ستطبق خلال الفترة المقبلة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع المواطنين ودعم القوة الشرائية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الزيادة رسميًا خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، أو قد يتم تطبيق الزيادة وفقًا للموعد المحدد في القانون المصري، الذي ينص على أن تحديثات الأجور تقر عادة في شهر يوليو من كل عام.



والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر الزيادة الأخيرة في شهر مارس الماضي ورفع الحد الأدنى للأجور ليكون 6000 جنيه.