النيابة العامة تُجري تفتيشًا لأقسام ومراكز شرطة بمختلف أنحاء الجمهورية

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

 

 


في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف سيادته على مدار الأسبوع الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، فاقوس)، فانتقلوا إلى هناك، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، واستمعوا إلى عدد منهم بكل قسم ومركز حول تقيمهم لأوضاعهم المعيشية، فقرروا بتمتعهم بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم النيابة العامة برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.

أعضاء النيابة العامة المستشار محمد شوقي النيابة العامة النائب العام أنحاء الجمهورية مراكز الشرطة

مواد متعلقة

‏النيابة العامة تُجري تفتيشًا لـ 8 أقسام ومراكز شرطة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024