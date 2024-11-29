إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 7 أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل مدينه دمو بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم أول الفيوم يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل مدينة دمو بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلاب في نهر الطريق مما تسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وذلك لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

إصابة 7 أشخاص في تصادم دراجتين في الفيوم

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