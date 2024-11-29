أعرف موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 وأماكن صرف المرتبات

زادت عمليات البحث خلال الفترة الماضية، بين المواطنين، حول موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024، حيث أعلنت وزارة المالية رسميًا عن الموعد المحدد لصرف المرتبات، كما قدمت تفاصيل حول أي زيادات محتملة.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

وكشفت وزارة المالية، خلال بيانًا رسميًا أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 سيبدأ في يوم الأحد 22 ديسمبر، على أن تستمر عملية الصرف لعدة أيام لتشمل المتأخرات، وقد تم توفير العديد من الخيارات لسحب الرواتب، بما في ذلك ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وأوضحت الهيئة، أنه تم توفير عدة قنوات لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، وذلك لتلبية احتياجات جميع المستفيدين، ويمكن صرف المرتب من خلال الأماكن آلاتي:

مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.

أو من منافذ شركة فوري

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وحددت هيئة التأمينات الاجتماعية، طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: