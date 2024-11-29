أعرف ضوابط عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

مع اقتراب بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول الإعدادي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من ضوابط عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2025، والتي من مقرر عقدها في 18 يناير 2025، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر

التعليم تعلن ضوابط عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أن يكون العام الدراسي الجاري 2024/2025، وتعد الشهادة الإعدادية ختام مرحلة التعليم الأساسي، ولأهميتها في تأسيس الطلاب لما هو بعد انتهاء الشهادة الاعدادية، حيث يتوزع الطلاب بعد ذلك إلى نوعين من التعليم وهو التعليم العام والتعليم الفني، ولهذا ولأهميتها فقد أرسلت الوزارة خطاب لجميع المديريات التعليمية يتضمن الضوابط الخاصة بعقد امتحانات الشهادة الاعدادية وهذه الضوابط هي:-