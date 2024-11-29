وكيل أوقاف الفيوم يفتتح مسجد الرحمن قرية قصر رشوان بطامية بعد الإحلال والتجديد

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وكيل أوقاف الفيوم
وكيل أوقاف الفيوم يفتتح مسجد الرحمن قرية قصر رشوان بطامية

افتتح الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم مسجد الرحمن بقصر رشوان، التابع لإدارة طامية ثان اليوم الجمعة ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦ من الهجرة، الموافق ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م،وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبحضور النائب محسن أبو سمنة، والنائب عبد المنعم عبد العليم، والأستاذ سالم فتيح، رئيس مجلس المدينة، والدكتور محمود،عميد كلية بنات الأزهر بالفيوم، الشيخ شعبان جابر، مدير الإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.

 

وخلال الخطبة أكد خطيب الجمعة أن الحَيَاءَ شَمْسُ الأَخْلَاقِ وَنِبْرَاسُهَا، ودُرَّةُ القِيَمِ وَتَاجُهَا، فَإِذَا كَانَ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا فَإِنَّ خُلُقَ الإِسْلَامِ هُوَ الحَيَاءُ، وَالحَيَاءُ وَالإِيمَانُ قُرَنَاءُ جَمِيعًا، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ، وَإِذَا كَانَ مَقَامُ الإِحْسَانِ أَنْ تَعْبدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّ بَابَ الإِحْسَانِ هُوَ الحَيَاءُ. 
 

كما أشار العلماء أنَّ الحَيَاءَ هُوَ حَالُ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، يَجِدُونَ فِيهِ زَكَاةً لِلرُّوحِ، وَحَيَاةً لِلضَّمِيرِ، وَسُمُوًّا لِلْأَخْلَاقِ، وَبُعْدًا عَنْ ثَقَافَةِ الفُحْشِ وَالتَّدَنِّي وَالسُّفُولِ، الحَيَاءُ حَائِطُ صَدٍّ أَمَامَ القَبَائِحِ وَالمعَايِبِ، فَأَهْلُ الحَيَاءِ هُمْ أَهْلُ التَّقْوَى وَالفَضِيلَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الصَّفَاقَةِ فَيَهْوِي بِهِمُ الانْحِلَالُ فِي وَادٍ سَحِيقٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَدِيمُ الحَيَاءِ عَلَى مَالٍ أَوْ عِرْضٍ، وَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ قَالَ: «إنَّ ممَّا أدرك النَّاسُ من كلامِ النُّبوَّةِ الأولَى: إذا لم تستحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ».
 

كما أوضح أن الحَياءَ إِسْعَافٌ عَاجِلٌ أَمَامَ طُوفَانٍ تِكْنُولُوجِيٍّ هَادِرٍ مِنْ تَطْبِيقَاتٍ إِلِكْتِرُونِيَّةٍ تَفْتَحُ البَابَ أَمَامَ مَوَاقِعَ مَشْبُوهَةٍ، وَمُقَامَرَاتٍ مُحَرَّمَةٍ، ومُرَاهَنَاتٍ مُهْلِكَة، ومحتوى لا حياء فيه ولا خجل، فالحياء حَاجِزٌ فِطْريٌّ أَخْلاقيٌّ أَمَامَ رَغْبَةِ التِّرينْد وَتَحقِيق أَعْلَى المُشَاهَدَاتِ ولو كَانَ ذَلِكَ فِي فَسَادٍ وَإِفْسَاد {وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَاد}، وللهِ درُّ القائل:
 

إِذَا قَلَّ مَاءُ الوَجْهِ قَلَّ حَيَاؤُهُ * فَلَا خَيْرَ فِي وَجْهٍ إِذَا قَلَّ مَاؤُهُ حَيَاءَكَ فَاحْفَظْهُ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وَجْهِ الكَرِيمِ حَيَاؤُهُ
 

وقد شمل الافتتاح مقارئ القرآن، والبرنامج التثقيفي للطفل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيل أوقاف الفيوم في جولة مرورية على إدارة مركز جنوب لمتابعة سير العمل الدعوي

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