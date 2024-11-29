أوقاف الفيوم: انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى إدارة مركز جنوب



انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى إدارة

مركز جنوب بالفيوم



انطلقت اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024م قافلة دعوية كبرى إلى إدارة مركز جنوب التابعة لمديرية الاوقاف بمحافظة الفيوم، شملت أداء خطب الجمعة، عقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل،وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور كل من الشيخ يحى محمد مدير الدعوة، والشيخ فتحي عبدالفتاح مسؤول الإرشاد بالمديرية، والشيخ سعيد مصطفى مدير الإدارة، وعدد من الأئمة؛ليتحدثوا جميعا بصوت واحد تحت عنوان: "الحياء خير كله".



وفي خطبهم أكد العلماء أن الحياء رأس الفضائل، وعماد الشُّعب الإيمانية، وبه يتم الدين، وهو دليل الإيمان، ورائد الإنسان إلى الخير والهدى، وأن الإنسان إذا تخلَّق بخلق الحياء دل ذلك على حسن أدبه، ونقاء سريرته، وكمال إيمانه، وأن الحياء رزق، فإذا العبد رُزق الحياء، رزق الفضائل، ورُزق الخلق الحميد، وهو مفتاح دار السعادة، كما أن الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير، يقول النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): “الحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ”، وأن الدعوة إلى التخلق بالحياء وملازمته إنما هي دعوة إلى الامتناع عن كل معصية وشر، والإقبال على كل فضيلة وخير، يقول النَّبِي(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):”إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ"، فالحياء سياج منيع من الوقوع في المعاصي والمحرمات، وهو علامة حياة القلب.

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