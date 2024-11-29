توزيع 189 صندوق قمامة و483 سلة مخلفات على الأحياء فى الإسكندرية

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جانب من التوزيع
جانب من التوزيع

 

رفعت محافظة الإسكندرية نحو 211  ألف كجم مخلفات صلبة من جميع الأحياء بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع 819 كجم مخلفات طبية خلال الشهرين وكما تم توزيع وإصلاح 189 صندوق قمامة سعة 1 متر  بمناطق أبو قير -وسط البلد -العجمي -شارع النصر -المندرة، بالإضافة إلى توزيع483 سلة مخلفات بمناطق  المندرة - سموحة -وسط البلد- سيدي بشر - أبو قير 

 

وكلف الفريق احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية إدارة الرقابة والرصد البيئي بمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات وزيادة الجولات ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل فيما يخص تلك المنظومة

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