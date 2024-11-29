350 برميل بترول يوميا.. بدء أعمال الحفر التنموى فى البئر "ارطا 92" التابع لشركة بتروبكر للبترول

الاقتصاد
بوابة الفجر

فى إطار المتابعة الميدانية للوقوف على تنفيذ برامج العمل لزيادة معدلات إنتاج  البترول والغاز الطبيعي، قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بجولة تفقدية لحقول شركة بتروبكر للبترول بمنطقة راس غارب بمحافظة البحر الاحمر، وذلك لدعم وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد باعتبارهم عصب العملية الإنتاجية والقوة الدافعة لتحقيق استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي واستدامة تلبية احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

بدأت الجولة بتفقد المهندس كريم بدوى يرافقه المهندس خالد منير رئيس شركة بتروبكر للبترول وايمان هيل المدير العام لشركة فالكو انرجي بمصر، بدء اعمال الحفار البترولى البرى EDC64 التابع لشركة الحفر المصرية والذي يقوم حاليًا بحفر بئر تنموي انتاجي "ارطا 92" التابع لشركة بتروبكر للبترول.

واجرى المهندس كريم بدوى حوارا مع فريق العمل للوقوف على برنامج الحفر  ، حيث أوضح الفريق ان الحفار  سوف يبدا اعمال الحفر اليوم، حتى يصل إلى عمق 4000 قدم ومخطط وضع على الإنتاج بعد الانتهاء من اعمال الحفر  بمعدل إنتاج حوالى 350 برميل زيت يوميًا.
ووجه المهندس كريم بدوى  التحية والشكر لكافة العاملين كونهم ابطال فى مواقع العمل ويعملون على مدار ال 24 ساعة، وان لهم دور إيجابي على كل مواطن فى مصر من خلال زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، وطالبهم بالالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا عليهم، لافتًا إلى ان الوزارة وهيئة البترول مستمرون فى تقديم اوجه الدعم والتعاون لتكثيف برامج الحفر الاستكشافى والتنموى لتعظيم الإنتاج.

رافق الوزير خلال جولته المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة للإنتاج  والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس تامر ادريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج.

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