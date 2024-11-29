الأمم المتحدة: مقتل 27 مدنيًا بينهم أطفال في هجوم الفصائل المسلحة على سوريا 

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الأمم المتحدة - أرشيفية
الأمم المتحدة - أرشيفية

أفاد ديفيد كاردن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بأن القتال في شمال غرب سوريا أسفر عن مقتل 27 مدنيا بينهم ثمانية أطفال.

وفي سياق متصل أفادت مصادر عسكرية بقتل 240 شخصا اثر اشتباكات بين الجيش السوري وعدد من التنظيمات الإرهابية في حلب وقرب ادلب شمال غربي البلاد وسط أنباء عن اشتداد المعارك خصوصا على أطراف مدينة حلب.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر عسكرية أن الجيش السوري تمكن بالتعاون مع سلاح الجو الروسي من صد هجوم شنته ما تسمى بهيئة ِتحرير الشام في أرياف حلب وإدلب ونفذ هجوما معاكسا واستعاد السيطرة على مواقع عدة.

من جهتهم أفاد ناشطون بأن التنظيمات المسلحة شنت قصفا صاروخيا على السكن الجامعي في مدينة حلب، في حين قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن عددا من المدنيين قتلوا أيضا في هجوم التنظيمات المسلحة على المدينة الجامعية في حلب.

وأكدت مصادر ميدانية مقتل عدد من عناصر حزب الله اللبناني ومسلحي بعض الفصائل العراقية خلال القتال على أطراف مدينة حلب.

الأمم المتحدة التنظيمات الإرهابية الفصائل العراقية هيئة تحرير الشام سوريا

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